Главное государственное управление дорожной полиции призвало водителей, которые планируют поездки в праздничные дни, связанные с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, соблюдать необходимые рекомендации.

В обращении отмечается, что перед поездкой необходимо полностью проверить техническое состояние транспортных средств, пристегиваться ремнем безопасности не только самому, но и обеспечить это требование в отношении пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Не следует торопиться, совершая обгон и другие маневры во время движения, правильно оценивайте скорость и направление транспортных средств, движущихся параллельно и по встречному направлению.

Нельзя забывать, что одним из главных условий для предотвращения ДТП является соблюдение скоростного режима независимо от технических возможностей автомобиля.

Длительные поездки старайтесь совершать в светлое время суток, не садитесь за руль в усталом, сонном или подавленном состоянии. В этих случаях вы подвергаете опасности не только себя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

По возможности делайте кратковременный отдых после каждых 2-3 часов езды. Для этого вы можете воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП", - сказано в обращении.