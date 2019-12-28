https://news.day.az/society/1189822.html В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину
В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Сураханском районе столицы. Автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу жителя района Казакова Георгия Семеновича (1954 г.р.). Пешеход скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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