Сотрудники Главного таможенного управления предотвратили попытку незадекларированного ввоза золотых монет через таможенную границу Азербайджанской Республики на воздушном транспорте.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК), при проходе гражданина Азербайджана, летевшего рейсом Дубаи-Баку, через контрольный аппарат, у него в обоих носках были обнаружены 2 свертка с незадекларированными 200 золотыми монетами общим весом 622,15 г, с надписью "Elizabeth II Australia 100 dollars" на аверсе и "Australian Kangaroo 2019 1oz 9999 gold" на реверсе.

По факту ведется расследование.