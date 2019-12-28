В Баку обнаружили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, от отравления которым скончался полицейский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, незаконный объект находится на территории Бинагадинского района и принадлежит некоему Сахавату.

Отметим, что за последние дни в Баку от метанола отравились семь человек, двое из них скончались, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.

Среди жертв - оперуполномоченный уголовного розыска 18-го отделения полиции Наримановского района 32-летний Байрамов Сархан Ниязи оглу.