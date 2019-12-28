https://news.day.az/society/1189831.html В Баку обнаружен подпольный цех, от алкоголя которого скончался полицейский
В Баку обнаружен подпольный цех, от алкоголя которого скончался полицейский
В Баку обнаружили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, от отравления которым скончался полицейский.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, незаконный объект находится на территории Бинагадинского района и принадлежит некоему Сахавату.
Отметим, что за последние дни в Баку от метанола отравились семь человек, двое из них скончались, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.
Среди жертв - оперуполномоченный уголовного розыска 18-го отделения полиции Наримановского района 32-летний Байрамов Сархан Ниязи оглу.
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