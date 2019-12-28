Кабинет министров Азербайджана включил ряд рисков в систему аграрного страхования в связи с началом ее внедрения.

Как сообщает Trend со ссылкой на комментарий Кабинет министров, в качестве страховых рисков, подлежащих включению в систему аграрного страхования, были определены следующие стихийные бедствия, передает Day.Az.

Землетрясения - территория Азербайджана в целом считается семибалльной сейсмической зоной. Абшеронский полуостров, горная часть Ширвана (особенно Шамахы), Шеки-Загатальская зона, Гянджа и ее южные окрестности классифицируются, как восьмибалльная сейсмическая зона.

Во время землетрясений гибнут семена, корма, скот и птица, а секторам сельскохозяйственной деятельности, таким как ирригация, растениеводство, животноводство и птицеводство наносится существенный ущерб.

Оползни - в Азербайджане активные зоны скольжения почвы охватывают горные Исмаиллинский, Агсуинский, Шемахинский и другие районы, а также Абшеронский полуостров. В сельском хозяйстве оползни приводят к разрушению ферм, складских помещений, а также садов и полей, оросительных систем, особенно расположенных на горных склонах.

Ураганы и штормы - в Азербайджане больше распространены в западной части страны, особенно в Гянджа-Газахском регионе. Случаются ураганы и в Агдашском, Гейчайском и Зардабском районе.

Последствия ураганов в сельском хозяйстве - это разрушение сельскохозяйственных построек, гибель фруктовых деревьев и домашних животных и другие.

Град - Азербайджан является одной из стран, наиболее подверженных граду. В сельском хозяйстве град может привести к повреждению или уничтожению растений, гибели фруктов, травмам животных и другим серьезным последствиям.

Также в перечень страховых рисков были включены:

Пожары - в засушливые годы естественный (лесной или степной) пожар является широко распространенным природным явлением и наносит значительный ущерб экономике. Огонь может уничтожить сельскохозяйственные постройки, животноводческие комплексы, птицефабрики и другие сооружения и полностью лишить людей средств к существованию.

Болезни растений и фитовредители представляют опасность для растений и растительных продуктов.

Инфекционные заболевания и отравления, а также гибель животных в результате нападения диких зверей, а также действий третьих лиц (несчастные случаи и преднамеренное убийство транспортными средствами).