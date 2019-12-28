По многочисленным просьбам жителей поселка Бадамдар, поступившим в Бакинское транспортное агентство (БТА), автобусный маршрут № 3 будет продлен до этого поселка, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Для перевозки жителей поселка к станции метро "Эльмляр Академиясы", Комитету статистики, станции метро "Гянджлик", проспекта Ататюрк, 7-й микрорайон и станции метро "Дарнагюль", а также использования маршрута в обоих направлениях жителями, проживающими по ул. А. Аббасзаде (Оксфордская школа), автобусы будут следовать до поселка Бадамдар.

Чтобы схема движения маршрута № 3 не дублировалась в направлении проспекта Гусейна Джавида, изменена и схема движения автобуса № 53.

Отныне автобусы № 53 будут ехать:

в направлении круга "20-й участок": поселок Бадамдар - Бадамдарское шоссе - проспект Парламента - площадь Азнефть - ул. Нефтяника Гурбана - Бибиэйбатская дорога - круг "20-го участка";

в направлении поселка Бадамдар: круг "20-го участка" - ул. Микаила Усейнова - площадь Азнефть - проспект Парламента - Бадамдарское шоссе - поселок Бадамдар.

Также для облегчения передвижения жителей, проживающих на территории, называемой "Атчылыг" в поселке Бина, изменена схема движения маршрута № 160А.

Эти автобусы будут следовать следующим образом:

в сторону поселка Бина: населенный пункт "Атчылыг" в поселке Бина - ул. Али Исазаде - школа № 326 (ул. Шах Исмаила Хатаи);

В направлении населенного пункта "Атчылыг": поселок Бина (326-я школа) - ул. Шах Исмаила Хатаи - ул. Али Исазаде - населенный пункт "Атчылыг" в поселке Бина.

Также из поселка Говсан в поселковый центр Тюркан открывается новый маршрут № 210, который будет функционировать по следующей схеме:

в направлении пос. Тюркан: пос. Тюркан (ул. Ильгара Ахлиманова) - Говсанское шоссе - пос. Тюркан (школа № 119);

в направлении пос. Говсан% пос. Тюркан (школа № 119) - Говсанское шоссе - ул. Эльмана Гасымова - пос. Говсан (ул. Ильгара Ахлиманова).

Кроме того, изменены схемы движения автобусов 106,113,191 и 213, конечная остановка которых перенесена на проспект Гара Гараева:

в сторону ст. метро "Гара Гараев": ул.Ширина Мирзоева - ул. Тофига Аббасова - ул. Азера Манафова - просп. Гара Гараева (перед парком);

в сторону ж/д станции Бакиханов: просп. Гара Гараева (перед парком) - ул. Азера Манафова - ул. Тофига Аббасова - ул. Ширина Мирзоева и далее по обычному маршруту.

Кроме того, в связи с дублированием схем движения маршрутов №№ 76 и 78 отменен маршрут № 78.

В связи с этим изменена схема движения маршрута № 76:

в направлении ст. метро "Нефтчиляр": ж/д станция Бакиханов (ул. Явера Алиева) - ул. Назима Исмайлова - ул. Эльдара Халилова - ул. Мухтара Фаталиева - ул. Рухуллы Ахундова - ул. Сакита Годжаева и далее по прежнему маршруту;

в направлении пос. Бакиханова - ул. Сакита Годжаева - ул. Рухуллы Ахундова - ул. Мухтара Фаталиева - ул. Эльдара Халилова - ул. Назима - Исмайлова - ж/д станция Бакиханов (ул. Явера Алиева).

Все изменения войдут в силу 30 декабря.