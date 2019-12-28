В День солидарности азербайджанцев всего мира и в новогодние праздники население будет обеспечено бесперебойной работой транспорта, телекоммуникационными и почтовыми услугами, передает Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в министерстве, в праздничные дни все подчиненные структуры, объединения и предприятия связи, а также операторы телекоммуникаций будут обеспечивать население качественной и устойчивой работой транспорта, почты, телекоммуникаций, в том числе интернетом, услугами мобильной связи и радио-телевизионным вещанием.

В целях обеспечения бесперебойной работы стационарных телефонов в предпраздничные и праздничные дни предусматривается не закрывать сеть из-за наличия долгов и других причин, а также оперативно реагировать на поступающие обращения.

Будут организованы ответственные дежурства для принятия соответствующих мер по обеспечению бесперебойной и качественной работы транспорта, телекоммуникационных услуг, радио-телевизионного вещания, оперативному устранению повреждений кабелей и линий, организации дежурного режима работы почтовых отделений, приостановке профилактических, строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.

31 декабря все сервисные центры будут обслуживать население с 09:00 до 17:00, 1 января с 10:00 до 17:00, в другие праздничные дни - с 09:00 до 18:00.

Междугородный транспорт будет работать в усиленном режиме. В то же время Бакинский международный автовокзал в праздничные дни тоже будет работать в усиленном режиме. С учетом плотности пассажиропотока будет выпущено на линию необходимое количество дополнительных автобусов .

В связи с проблемами, с которыми сталкиваются граждане, следует обращаться на номер "горячей линии" 1655.