Распространены видеокадры ДТП в городе Ширван, в результате которого погибли 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по кадрам видно, как автомобиль марки "Hyundai" потерял управление и врезался в бетонную плиту.

Отметим, что 27 декабря примерно в 11 часов на территории города Ширван автомобиль марки "Hyundai Santafe", за рулем которого находился житель Тертерского района Гадир Шамилов, врезался в бетонную плиту на развилке дороги. В результате аварии водитель и его пассажиры - Парвана Зейналова, Зохра Зейналова и Эйзангюль Дадашова погибли на месте происшествия.