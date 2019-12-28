Жилой комплекс, созданный для семей вынужденных переселенцев на территории Кюрдамирского района, 28 декабря передан в пользование новых владельцев. В мероприятии, проведенном по этому случаю, приняли участие председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров и директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде, а также вынужденные переселенцы, получившие жилье в новом комплексе.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет, председатель структуры Ровшан Рзаев сообщил, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года началось размещение вынужденных переселенцев в жилых комплексах и поселках, строительство которых уже завершено. Он добавил, что в направлении улучшения жилищно-бытовых условий граждан этой категории ведется целенаправленная работа. Было отмечено, что государственная забота вынужденным переселенцам носит комплексный характер и наряду с улучшением жилищно-бытовых условий, также предусматривает обеспечение занятости лиц этой категории, социальной защиты и защиты здоровья, получения образования и культурного развития. Было доведено до сведения присутствующих, что благодаря новым жилым комплексам и поселкам, строительство которых завершено в этом году, будут существенно улучшены жилищно-бытовые условия свыше пяти тысяч семей вынужденных переселенцев. В поселках, строительство которых продолжается и которые будут созданы в будущем году, жильем будут обеспечены еще семь тысяч семей этой категории.

Рзаев отметил, что в поручение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о выдаче жилья в первую очередь тем семьям вынужденных переселенцев, которые все еще проживают в тяжелых условиях, наряду с Баку исполняется и в регионах. Он также поздравил вынужденных переселенцев с наступающими праздниками.

Выступив на мероприятии глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров поздравил семьи вынужденных переселенцев с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и отметил, что их обращения и в дальнейшем будут в центре внимания местных органов.

Далее между группой вынужденных переселенцев была проведена жеребьёвка для распределения квартир.

Строительство комплекса проведено в рамках мер, предусмотренных в "Государственной программе по улучшению жилищных условий и повышению занятости вынужденных переселенцев". Это 108-й поселок, созданный в Азербайджане для вынужденных переселенцев.

Комплекс был спроектирован и построен Фондом социального развития вынужденных переселенцев на территории площадью три гектара. Строительные работы были начаты в мае 2019 года.

Здесь построено 17 четырехэтажных жилых зданий, в которых 44 - однокомнатные квартиры, 236 - двухкомнатных, 228 - трехкомнатных и 56 - четырехкомнатных. Помимо этого на территории комплекса построено школа на 432 ученика, детский сад на 140 мест, административное здание, клуб-общинный центр, здание АТС и медпункт, созданы соответствующие инжерно-коммуникационные сети, проведена работа по озеленению и обустройству территории.

Предусматривается заселение в комплекс вынужденных переселенцев, которые временно проживали в общежитиях и других административных зданиях в Кюрдамирском районе.