https://news.day.az/society/1189906.html Сильный пожар в Хачмазе, сгорел двухэтажный дом
Сильный пожар в Хачмазе, сгорел двухэтажный дом
В Хачмазе произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Судур.
Сгорели 126 кв.м двухэтажного жилого дома общей площадью 180 кв. м, принадлежащего жителю села Али Гаджиеву. На место происшествия были вызваны пожарные Хачмазской части Государственной службы пожарной охраны. Пожар был локализован и потушен.
Причины возникновения пожара расследуются.
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