В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Баку-Газах недалеко от села Сыгырлы Кюрдамирского района грузовик марки "MAN" врезался сзади в автомобиль марки "КамАЗ". 

В результате водитель автомобиля марки "MAN" скончался на месте происшествия. Тело водителя отправлено на судмедэкспертизу. Личность водителя еще не установлена. 

По факту проводится расследование.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Pul Lazımdır?