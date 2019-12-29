В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Баку-Газах недалеко от села Сыгырлы Кюрдамирского района грузовик марки "MAN" врезался сзади в автомобиль марки "КамАЗ".

В результате водитель автомобиля марки "MAN" скончался на месте происшествия. Тело водителя отправлено на судмедэкспертизу. Личность водителя еще не установлена.

По факту проводится расследование.