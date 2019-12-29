https://news.day.az/society/1189926.html В Кюрдамире столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
В Кюрдамире столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Баку-Газах недалеко от села Сыгырлы Кюрдамирского района грузовик марки "MAN" врезался сзади в автомобиль марки "КамАЗ".
В результате водитель автомобиля марки "MAN" скончался на месте происшествия. Тело водителя отправлено на судмедэкспертизу. Личность водителя еще не установлена.
По факту проводится расследование.
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