В датском таблоиде Ekstra Bladet опубликована статья "Пламя вечности горит уже 4000 лет", которая рассказывает о Государственном историко-культурном и природном заповеднике Азербайджана "Янардаг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что в Азербайджане, известном также как "Страна огней", можно увидеть гору, склоны которой объяты пламенем. Это пламя горит уже 4000 лет и никогда не гаснет, даже под воздействием дождя, снега и ветра.

В статье отмечается, что название "Янардаг" означает "горящая гора". Расположенный на Абшеронском полуострове, "Янардаг" появился в результате выхода на поверхность земли большого количества природного газа. "Янардаг" является одним из нескольких подобных мест, которые очаровывали и привлекали путешественников в Азербайджане на протяжении нескольких тысячелетий.

Венецианский исследователь Марко Поло в 13 веке писал о таинственном огне, вырывающемся из земли наружу. О "горящей земле" сообщали и другие путешественники. Это и стало причиной, по которой Азербайджан также известен как "Страна огней".

"Раньше в Азербайджане было много таких природных возгораний, но коммерческая добыча стала причиной снижения подземного давления газа, что привело к постепенному исчезновению подобных мест. Поэтому большинство природных возгораний не сохранились до наших дней. Однако "Янардаг" является одним из немногих сохранившихся мест природного возгорания, которое все еще существуют. С пламенем шириной в десять метров он, пожалуй, самый впечатляющий", - отмечается в статье.