https://news.day.az/society/1189965.html В Баку такси проехало на красный свет и спровоцировало аварию - ВИДЕО
В Баку такси проехало на красный свет и спровоцировало аварию - ВИДЕО
Произошедшее в Баку ДТП попало на камеру видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Ганифы Алескерова и Самеда Вургуна.
Двигавшийся по улице Самеда Вургуна автомобиль марки Mercedes не остановился на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим Mercedes, который ехал по улице Г.Алескерова.
Отметим, что оба автомобиля - такси.
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