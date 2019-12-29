Произошедшее в Баку ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Ганифы Алескерова и Самеда Вургуна.

Двигавшийся по улице Самеда Вургуна автомобиль марки Mercedes не остановился на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим Mercedes, который ехал по улице Г.Алескерова.

Отметим, что оба автомобиля - такси.

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