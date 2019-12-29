https://news.day.az/society/1189986.html На этой дороге в Баку ограничат движение транспорта - на 3 дня
На этой дороге в Баку ограничат движение транспорта - на 3 дня
В связи со строительством подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Гейдара Алиева с ул. Зеки Мамедова, на участке дороги на данной территории ограничивается движение автотранспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".
Об этом передает Day.Az в воскресенье со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Ограничение вводится 30 декабря с 10:00 и будет в силе три дня.
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