В связи со строительством подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Гейдара Алиева с ул. Зеки Мамедова, на участке дороги на данной территории ограничивается движение автотранспортных средств в направлении станции метро "Кероглу".

Об этом передает Day.Az в воскресенье со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение вводится 30 декабря с 10:00 и будет в силе три дня.