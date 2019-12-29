В этом году были капитально отремонтированы шесть бакинских школ, передает Day.Az со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Кроме того, для одной школы построено новое здание на другой территории, завершено строительство еще одной школы и заново отстроены здания двух школ.

В 224 учебных заведениях были осуществлены работы по текущему ремонту и инженерно-коммуникационные работы.