В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО "Бакинский метрополитен" реализовал еще один социальный проект, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На станции метро "Ичеришехер", украшенной блестящими новогодними елками, пассажиров приветствуют Дед Мороз и Снегурочка.

На первом пути станции стоит поезд из ретро-вагонов, которые перевозили пассажиров до 2009 года.

В поезде Дед Мороз и Снегурочка преподнесли маленьким пассажирам подарки. Были сделаны фотографии с новогодними героями.

Главные персонажи Нового года два дня будут радовать детей подарками.

Отметим, что в преддверии Нового года на станциях метро, расположенных в центре Баку, будут организованы концертные программы. На этот раз в них тоже будут новшества.

29 и 30 декабря, с 12:30 до 14:00, инструментальный ансамбль "Шаган" представит настоящее праздничное представление на станциях "28 Мая", "Сахиль" и "Ичеришехер".

В этом году Бакметрополитен сделал еще один сюрприз пассажирам - названия станций объявляют известные в стране деятели культуры.

ЗАО "Бакинский метрополитен", осуществив последний в этом году социальный проект, подготовил видеоролики с праздничными поздравлениями от самых известных лиц страны, которые демонстрируются на мониторах в метро. Эти видеоролики размещены в социальных сетях и демонстрируются на телеканалах.

В праздничные дни ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

К работе на станциях, которые расположены в центре города и на которых пройдут массовые праздничные мероприятия, будут привлечены дополнительные сотрудники.

Предусмотрены запасные поезда на случай необходимости.

Кроме того, в связи с массовыми праздничными мероприятиями и фейерверком, которые будут организованы в столице 31 декабря, вход на станции метрополитена будет открыт для пассажиров до 01:00.