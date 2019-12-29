Обнародовано число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ежегодном отчете Министерства образования говорится, что в 2019-2020 учебном году в Азербайджане по всем уровням высшего образования обучается более 6600 иностранных студентов из 90 стран.

Отмечается, что в текущем учебном году в рамках Межправительственной стипендиальной программы получили право на обучение 200 человек в Венгрии, 37 - в Китае, 2 - в Румынии, 3 - в Российской Федерации, 13 - в Латвии, 4 -в Казахстане, в целом 259 человек.