Продолжаются меры, связанные с исполнением закона АР "Об ограничении пользования табачными изделиями".

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, от пассажиров автобусов поступило 127 обращений в связи с курящими водителями. В связи с этим предупрежда.ющие меры были предприняты в отношении 36 водителей автобусов.

Отметим, что за 2019 год пассажиры сообщили о 429 нарушениях, в результате которых был составлен протокол и оштрафованы 235 вордителей.