https://news.day.az/society/1190034.html За курение за рулем оштрафованы 235 водителей - рейды в Баку
За курение за рулем оштрафованы 235 водителей - рейды в Баку
Продолжаются меры, связанные с исполнением закона АР "Об ограничении пользования табачными изделиями".
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, от пассажиров автобусов поступило 127 обращений в связи с курящими водителями. В связи с этим предупрежда.ющие меры были предприняты в отношении 36 водителей автобусов.
Отметим, что за 2019 год пассажиры сообщили о 429 нарушениях, в результате которых был составлен протокол и оштрафованы 235 вордителей.
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