В 2019-2020 учебном году на работу приняты свыше восьми тысяч учителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказано в ежегодном отчете министерства образования.

Из них 3260 приняты на работу на основе бессрочного, а 5614 - на основе срочного контракта.

Из принятых на основе бессрочного контракта учителей 973 человека приняты на работу в общеобразовательные учреждения, в отношении которых не применяются поощрительные меры, а 2287 - в школы, в отношении которых применяются поощрительные меры.

Согласно результатам электронного размещения по смене места работы учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях министерства образования, 1305 учителей за уходящий год сменили места работы.

Согласно результатам собеседования, объявленного на вакантные должности директоров государственных общеобразовательных учреждений, в целом 318 человек приняты на работу в должности директора.