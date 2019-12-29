ЗАО "Бакинский метрополитен" в преддверии наступающих праздников представил пассажирам очередной социально ориентированный проект. Таким образом руководство Бакинского метрополитена, который в течение года перевозит свыше 230 миллионов пассажиров и является самым безопасным, удобным и чистым с экологической точки зрения транспортом, в видеоролике, подготовленном по случаю празднования Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года, совместно с SS Production, совершенно по-новому поздравил пассажиров.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ЗАО, были подготовлены видеоролики на разную тематику, в них задействованы знаменитые в стране лица.

Социальные ролики, снятые с участием известной телеведущей и продюсера Наргиз Джалиловой, известного шоумена, писателя, заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, народного артиста Азербайджана Мири Юсифа, известного радио- и телеведущего, недавно награжденного за плодотворную деятельность медалью "Терегги", DJ Fateh, а также работников метрополитена демонстрируются на телевидении, в социальных сетях и на рекламных мониторах станций метро. В видеороликах знаменитости поделились своими воспоминаниями, связанными с метро, рассказали о том, что метро является самым доступным и удобным средством передвижения. По случаю праздников пассажиров также поздравили работники метрополитена.