Джейхун Байрамов подписал приказ об инклюзивном образовании
Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об обеспечении продолжения проекта "О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования" на базе общего среднего образования, передает Day.Az со ссылкой на минобразования.
В приказе Управлению образования города Баку поручено обеспечить продолжение проекта "О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования" на базе общего среднего образования в пилотных учебных заведениях - средней общеобразовательной школе № 202 Наримановского района, школе-лицее № 220 Низаминского района, средней общеобразовательной школе № 138 Хатаинского района и школе-лицее № 252 Сабунчинского района, представить предложения по изучению международного опыта для обеспечения продолжения инклюзивного образования на базе общего среднего образования.
В приказе сказано, что Управление должно обеспечить оказание логопедических услуг дефектологами-логопедами из расчета один дефектолог-логопед на каждые пять учащихся в пилотных учебных заведениях.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре