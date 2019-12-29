В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом ОАО "Азерсу" в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в ОАО, в связи с этим в аппарате акционерного общества и местных управлениях водоканалов будет применяться режим дежурства. Аварийные бригады и "колл-центр 955" будут обслуживать население в течение 24 часов.

Будут приняты все организационные и технические меры для обеспечения устойчивого водоснабжения населения питьевой водой в праздничные и нерабочие дни, а также бесперебойного водоснабжения мест проведения праздничных мероприятий.

"Потребителей просят связаться с "колл-центром "Азерсу" 955" для решения проблем с водоснабжением и канализацией", - сообщили в ОАО.