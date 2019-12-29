https://news.day.az/society/1190135.html В Кюрдамире грузовик насмерть сбил велосипедиста
В Кюрдамире грузовик насмерть сбил велосипедиста
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Шыхымлы Кюрдамирского района.
Грузовой автомобиль марки "ГАЗель", управляемый Меликовым Ниджатом Малик оглу, сбил ехавшего на велосипеде Кянана Турал оглу Набиева. От полученных травм К.Набиев скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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