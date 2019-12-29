https://news.day.az/society/1190138.html Цепная авария с участием Lexus в Хачмазе, есть пострадавшие - ФОТО
Цепная авария с участием Lexus в Хачмазе, есть пострадавшие - ФОТО
В Хачмазе произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 16-м километре дороги Гандоб-Ялама, на территории села Гарадаг-будуг столкнулись легковые автомобили марки "Lexus", "Merсedes" и микроавтобус марки "Hyundai".
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля "Mercedes" получили различные травмы.
Пострадавшие помещены в Хачмазскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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