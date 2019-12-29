В нерабочие дни по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО, в связи с этим в центральном аппарате компании, в региональных управлениях энергоснабжения и продажи, в городских и районных электросетях будет применяться режим дежурства, таким образом аварийная служба и Call-центр 199 будут работать в круглосуточном режиме.

Для стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в праздничные и нерабочие дни, а также с целью бесперебойного обеспечения электричеством мест проведения праздничных мероприятий, приняты все необходимые организационные и технические меры.

ОАО просит потребителей обращаться по поводу возможных проблем в Сall-центр "Азеришыг" по телефону 199.