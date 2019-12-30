https://news.day.az/society/1190167.html Тяжелая авария в Гейчае, есть раненые - ФОТО
Тяжелая авария в Гейчае, есть раненые - ФОТО
В Гейчае произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на трассе Гейчай-Гарахыдыр-Алпоуд, у села Лякчиплаг.
В результате столкновения автомобилей марки ВАЗ, пострадали водители - житель села Гарахыдыр Абдуллаев Талех Расим оглу и житель села Мырты Нуриев Умман Ильгар оглу.
Пострадавшие доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу.
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