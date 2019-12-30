В Гейчае произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на трассе Гейчай-Гарахыдыр-Алпоуд, у села Лякчиплаг.

В результате столкновения автомобилей марки ВАЗ, пострадали водители - житель села Гарахыдыр Абдуллаев Талех Расим оглу и житель села Мырты Нуриев Умман Ильгар оглу.

Пострадавшие доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу.

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