https://news.day.az/society/1190187.html В Баку 31 декабря будет праздничный салют
В Баку 31 декабря будет праздничный салют
В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 31 декабря в 24:00 в Приморском национальном парке будет организован праздничный салют, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.
В Исполнительной власти отметили, что по-новогоднему украшены центральные улицы столицы, территория бульвара и другие парки. Везде установлены елки, украшенные гирляндами, другие новогодние атрибуты и символы, в различных местах города работают праздничные ярмарки.
ИВ Баку приглашает всех гостей и жителей столицы на бульвар полюбоваться праздничным салютом.
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