https://news.day.az/society/1190189.html На улицах Баку появились новые 12-метровые автобусы - ФОТО
На улицах Баку появились новые 12-метровые автобусы - ФОТО
С сегодняшнего дня на линии по маршруту №160 выпущены новые, 12-метровые автобусы.
Об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что автобусы BMC Procity завезены ООО "Çinar-Trans".
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