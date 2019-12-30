По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сегодня во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится "День открытых дверей", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные и административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч министра обороны, заместителей министра и командующих видами войск с родителями солдат в рамках "Дня открытых дверей" будут даны ответы на вопросы, связанные с прохождением военной службы.

В связи с праздничным днем для личного состава будут проведены культурно-массовые мероприятия, вручены праздничные гостинцы.