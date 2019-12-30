https://news.day.az/society/1190286.html Назначен новый исполнительный директор ATV
Назначен новый исполнительный директор ATV
В ATV состоялось новое назначение.
Как сообщили АПА в пресс-службе телеканала, президент НТРК "Азад Азербайджан" Азер Халилов сегодня подписал приказ о новом назначении на должность исполнительного директора канала, передает Day.Az.
Согласно приказу, на должность исполнительного директора телерадиокомпании назначен Исмаил Гасанов, который до этого был директором Стратегического развития и маркетинга "ARB Media Qrup".
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