В ATV состоялось новое назначение.

Как сообщили АПА в пресс-службе телеканала, президент НТРК "Азад Азербайджан" Азер Халилов сегодня подписал приказ о новом назначении на должность исполнительного директора канала, передает Day.Az.

Согласно приказу, на должность исполнительного директора телерадиокомпании назначен Исмаил Гасанов, который до этого был директором Стратегического развития и маркетинга "ARB Media Qrup".

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