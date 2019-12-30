В Уджарском районе Азербайджана сданы в эксплуатацию шесть зданий на 250 квартир, а в Гёйчайском районе - одно здание на 80 квартир для вынужденных переселенцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятиях в связи с этим приняли участие председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшан Рзаев, глава ИВ Уджарского района Мансур Мамедов, глава ИВ Гёйчайского района Мехди Салимзаде, директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде, представители местной общественности, вынужденные переселенцы.

Каждый год тысячи семей вынужденных переселенцев переселяются в новые, комфортные квартиры. Благодаря особому вниманию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой подготовлена и реализуется "дорожная карта" по решению социальных проблем, в частности жилищно-бытовых вопросов, граждан этой категории.

Переданные в пользование в Уджаре и Гёйчае здания построены в рамках Госпрограммы по улучшению жилищных условий и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев.

Сданный в Уджарском районе квартал - это 109-й по счету поселок, построенный в стране для вынужденных переселенцев. Для его строительства была выделена территория в четыре гектара, строительные работы начались в мае. Здания - пятиэтажные (25 однокомнатных, 110 - двухкомнатных, 100 - трехкомнатных и 15 четырехкомнатных квартир). Построена школа на 220 ученических мест, детсад на 110 мест и др. В этот квартал будут переселены семьи вынужденных переселенцев, которые временно проживали в общежитиях и других административных зданиях в Уджарском районе.

Строительство здания на 80 квартир в Гёйчайском районе на территории 0,5 гектара началось в январе текущего года. В здании 15 однокомнатных, по 30 двухкомнатных и трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир.