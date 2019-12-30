Завтра будет восстановлено движение на дороге в поселке Биби-Эйбат, где 24 ноября произошел оползень.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, сейчас дорога асфальтируется: "Работа завершится ночью. Завтра с утра начнется установка железобетонных ограждений с целью нанесения разметок и безопасности. Если работа пройдет по запланированному графику, во второй половине дня движение на дороге будет восстановлено".

Отметим, что 24 ноября у мечети Биби-Эйбат в Сабаильском районе Баку сошел оползень. Оползень произошел в направлении города. В результате асфальтовое покрытие дороги разрушилось. Обвал охватил территорию в 250-300 метров.

Из-за оползня, произошедшего на дороге, ведущей от мечети Биби-Эйбат в центр города, автомобильный поток был перенаправлен по улице Бакы бухтасы-3. Однако в результате обвала новой дороги ночью, улицу Бакы бухтасы-3 завалило землей на участке около 400 метров, был нанесен серьезный ущерб ООО Xəzər GLX и ПО "Судоремонт и судостроение".

Момент оползня был зафиксирован камерами наблюдения. Под завалами остался припаркованный на улице автомобиль марки Mercedes. Территория была взята под наблюдение сотрудников МЧС, усилены меры безопасности, дорога перекрыта.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты! Pul Lazımdır?