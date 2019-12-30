Завтра будет восстановлено движение на дороге в поселке Биби-Эйбат, где 24 ноября произошел оползень.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, сейчас дорога асфальтируется: "Работа завершится ночью. Завтра с утра начнется установка железобетонных ограждений с целью нанесения разметок и безопасности. Если работа пройдет по запланированному графику, во второй половине дня движение на дороге будет восстановлено".

Отметим, что 24 ноября у мечети Биби-Эйбат в Сабаильском районе Баку сошел оползень. Оползень произошел в направлении города. В результате асфальтовое покрытие дороги разрушилось. Обвал охватил территорию в 250-300 метров.

Из-за оползня, произошедшего на дороге, ведущей от мечети Биби-Эйбат в центр города, автомобильный поток был перенаправлен по улице Бакы бухтасы-3. Однако в результате обвала новой дороги ночью, улицу Бакы бухтасы-3 завалило землей на участке около 400 метров, был нанесен серьезный ущерб ООО Xəzər GLX и ПО "Судоремонт и судостроение".

Момент оползня был зафиксирован камерами наблюдения. Под завалами остался припаркованный на улице автомобиль марки Mercedes. Территория была взята под наблюдение сотрудников МЧС, усилены меры безопасности, дорога перекрыта.