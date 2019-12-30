https://news.day.az/society/1190326.html В Баку Mercedes сделал шесть оборотов вокруг себя - ВИДЕО
В Баку Mercedes сделал шесть оборотов вокруг себя - ВИДЕО
Произошедшее в Баку ДТП попало на камеру видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на улице Гасана Алиева.
Водитель автомобиля Mercedes на выезде из тоннеля не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в автомобиль, двигавшийся по правой полосе, а затем, сделав шесть оборотов вокруг себя, вылетело на "встречку".
Водитель получил травмы.
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