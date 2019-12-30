Произошедшее в Баку ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на улице Гасана Алиева.

Водитель автомобиля Mercedes на выезде из тоннеля не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в автомобиль, двигавшийся по правой полосе, а затем, сделав шесть оборотов вокруг себя, вылетело на "встречку".

Водитель получил травмы.

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