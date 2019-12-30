Мониторинговая группа правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и министерства экологии и природных ресурсов завершила первый мониторинг состояния 650 тысяч деревьев, посаженных за один день в Азербайджане.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил Оруджев, по результатам мониторинга, за деревьями, посаженными в Шамахинском, Сабирабадском, Саатлинском районах, Гяндже, Наримановском, Сабаильском, Хазарском, Хатаинском, Низаминском районах Баку, осуществляется своевременный уход, обеспечена система капельного орошения.

Он подчеркнул, что в ряде районов посаженые деревья покосились ввиду отсутствия опор, а местами ветер повалил опоры: "Все эти проблемы были устранены в короткие сроки. Думаю, что территории, где за деревьями осуществляется самый лучший уход, определятся в мае-июне, когда пройдет второй мониторинг. В ходе второго мониторинга будет установлено, как прижились деревья, будут видны результаты полива. Представителям Молодежной организации ПЕА на местах даны рекомендации постоянно контролировать качество ухода за деревьями, орошения, и это будет делаться регулярно".