В первый день нового года в Азербайджане ожидается умеренная, безветренная погода, будет около 14 градусов тепла.

Об этом на пресс-конференции сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в ночь на 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся во второй половине дня.

Директор департамента добавила, что, по предварительным прогнозам, с 3 по 5 января температура на территории страны снизится на 3-4 градуса, ожидаются осадки, на горных территориях - снег. С 6 января на территории страны вновь установится умеренная погода, без осадков.

Тагиева отметила, что за последние 20 лет мокрый снег и снег в Баку и на Абшеронском полуострове 31 декабря наблюдался только четырежды - в 2006, 2008, 2012 и 2015 годах. "1 января снег выпал в 2007, 2009 и 2016 годах. В 2009 году толщина снежного покрова даже составила 14 см", - сказала она.

Директор Департамента подчеркнула, что, по информации Всемирной метеорологической организации, число снежных дней уменьшается, ледники тают, продлевается период засухи: "В Азербайджане тоже стало меньше морозных дней, увеличивается количество жарких дней, в горах уменьшается снежный покров, питающий реки".

Тагиева также напомнила, что в праздничные дни посещение всех национальных парков будет бесплатным.