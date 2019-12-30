https://news.day.az/society/1190373.html Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом
Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом
Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Анар Расулов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, А.Расулов был задержан по обвинению в мошенничестве, его уголовное дело вело Главное управление по борьбе с организованной преступностью. 7 декабря в отношении экс-директора Наримановским районным судом было вынесено решение об аресте сроком на 4 месяца.
Расулов в 2016-2018 годах был начальником отдела ЦИУТ, а с мая по сентябрь 2018 года - замдиректора, с сентября по апрель 2019 года - директором.
Отметим, что ЦИУТ действует в качестве ООО в подчинении БТА.
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