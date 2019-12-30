Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Анар Расулов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, А.Расулов был задержан по обвинению в мошенничестве, его уголовное дело вело Главное управление по борьбе с организованной преступностью. 7 декабря в отношении экс-директора Наримановским районным судом было вынесено решение об аресте сроком на 4 месяца.

Расулов в 2016-2018 годах был начальником отдела ЦИУТ, а с мая по сентябрь 2018 года - замдиректора, с сентября по апрель 2019 года - директором.

Отметим, что ЦИУТ действует в качестве ООО в подчинении БТА.