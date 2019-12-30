В настоящее время в Азербайджане лекарственные препараты за государственный счет получают свыше 2700 больных.

Об этом завотделом организации скорой помощи Минздрава Гюмирза Поладов сказал на коллегии, посвященной итогам года, сообщает Day.Az со ссылкой на Минздрав.

По его словам, в этом году медицинское обследование прошли 74 процента населения старше 18 лет.

У 279 тысяч из обратившихся лиц были обнаружены различные виды болезней. Из них 21 тысяча были госпитализированы, около 56 тысяч взяты на диспансерный учет, более 1 миллиона 800 тысяч человек привлечены к дополнительным обследованиям, свыше 99 тысяч человек выздоровели и сняты с диспансерного учета.

Поладов отметил, что всего в 2019 году в медицинских учреждениях минздрава было зарегистрировано более 47 миллионов обращений, к стационарному лечению были привлечены 712 тысяч больных. В этом году реабилитационными и санаторными услугами воспользовались около 8 тысяч человек.

Завотделом добавил, в текущем году к обследованиям было привлечено более 91 процента детей, из которых четыре процента были поставлены на диспансерный учет, 0,9 процента - госпитализированы в специализированные медучреждения: За последние годы в Республиканском центре талассемии было проведено 89 операций по трансплантации костного мозга, из них 13 человек страдали острым лейкозом, шестеро-апластической анемией, остальные 70 человек болели большой бета-талассемией.