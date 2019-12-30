В рамках распоряжений Президента Ильхама Алиева, Госагентство автомобильных дорог капитально ремонтирует внутренние улицы и дороги в пос. Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района протяженностью 14, 5 километров, пос. М.А Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 Мая Бинагадинского района протяженностью 30 километров, пос. Ени Сураханы Сураханского района протяженностью 31,6 километров и пос. Бина, Бузовна, Гала, Мардакян, Шаган, Шувелан и Тюркян Хазарского района протяженностью 14,7 километров, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Площадь, подлежащая ремонту, равна порядка 600-м тысячам квадратных метров.

Работа в основном ведется на давно не ремонтированных дорогах с щебневым покрытием.

Ремонт на перечисленных территориях проводится за счет предварительно выделенных средств. В соответствии с этим на следующих этапах планируется проведение ремонтных работ и на других улицах и дорогах этих поселков, нуждающихся в ремонте.

За 11 месяцев текущего года по 12 районам Баку было осуществлено асфальтирование на территории 2 322,5 тысячи квадратных метров внутрипоселковых дорог и улиц протяженностью 267 километров.

Согласно составленному графику, до 2023 года планируется отремонтировать 2200 километров дорог в 60 окрестных поселках города Баку.