В новогоднюю ночь автобусы в Сумгайыт, Абшерон и Масазыр будут работать до утра.

Как сообщила Day.Az руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, 31 декабря с 23:00 до 06:00 1 января на каждую из маршрутных линий автобусов 501, 502, 503, 592, 596 533, 553, 525 будут выделены дополнительные автобусы: "Просим пассажиров, в случае какого-либо искусственного увеличения оплаты за проезд, сообщить по номеру 012 566 52 58".