В Товузе произошло ДТП. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на дороге Товуз-Беюкгышлаг, у села Киран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в автомобиле марки УАЗ, управляемым жителем села Киран Имамвердиевым Азадом Байрам оглу 1973 г.р., неожиданно возникла неисправность. В этот момент водитель, стремясь предотвратить падение автомобиля в пропасть, направил его на скалу. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры - Азер Байрам оглу Имамвердиев 1972 г.р., Имамвердиева Айнур Джаваншир гызы 1980 г.р., Эюбов Азад Аббасали оглу 1980 г.р., Имамвердиева Жаля Ахмед гызы 1982 г.р., Имамвердиева Гюльнара Азад гызы 2013 г.р., Юсибова Гюльхош Эльдар гызы 1982 г.р. и Имамвердиев Гисмет Азер оглу 2001 г.р.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние их оценивается как тяжелое.

Отметим, что все пострадавшие родственники.

Выясняются обстоятельства ДТП.