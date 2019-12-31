На магистральном шоссе Баку-Газах автобус сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на шоссе Баку-Газах, у села Гарасу Гаджигабульского района, курсирующий по маршруту Баку-Гянджа пассажирский автобус сбил пешехода, личность которого пока не установлена.   

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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