https://news.day.az/society/1190542.html На шоссе Баку-Газах автобус сбил насмерть пешехода
На шоссе Баку-Газах автобус сбил насмерть пешехода
На магистральном шоссе Баку-Газах автобус сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на шоссе Баку-Газах, у села Гарасу Гаджигабульского района, курсирующий по маршруту Баку-Гянджа пассажирский автобус сбил пешехода, личность которого пока не установлена.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре