https://news.day.az/society/1190580.html Российский телеканал подготовил репортаж о жизни села Ивановка в Азербайджане - ВИДЕО
"За пределами России живут около 30 миллионов людей с русскими корнями. Одна из самых многочисленных волн переселенцев последовала за церковной реформой 17 века, так называемым "расколом". В Азербайджане по сей день живут потомки русских старообрядцев молокан, сохранивших исконную культуру и общинный жизненный уклад", - отмечают журналисты телеканала.
Российский телеканал подготовил репортаж о жизни села Ивановка в Азербайджане - ВИДЕО
Российский телеканал "Красная линия" подготовил репортаж, посвященный о жизни села Ивановка в Исмаиллинском районе Азербайджана.
"За пределами России живут около 30 миллионов людей с русскими корнями. Одна из самых многочисленных волн переселенцев последовала за церковной реформой 17 века, так называемым "расколом". В Азербайджане по сей день живут потомки русских старообрядцев молокан, сохранивших исконную культуру и общинный жизненный уклад", - отмечают журналисты телеканала.
Представляем вашему вниманию этот видеорепортаж:
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