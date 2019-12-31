Российский телеканал "Красная линия" подготовил репортаж, посвященный о жизни села Ивановка в Исмаиллинском районе Азербайджана.

"За пределами России живут около 30 миллионов людей с русскими корнями. Одна из самых многочисленных волн переселенцев последовала за церковной реформой 17 века, так называемым "расколом". В Азербайджане по сей день живут потомки русских старообрядцев молокан, сохранивших исконную культуру и общинный жизненный уклад", - отмечают журналисты телеканала.



Представляем вашему вниманию этот видеорепортаж: