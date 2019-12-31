Во вторник ориентировочно в 18:40 на станции бакинского метро "28 мая" произошел сбой в графике движения поездов.

Как рассказал эурналистам глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, причиной ЧП стало пиротехническое средство, брошенное в тоннель неизвестным. Он добавил, что позже ситуация стабилизировалась.

"После осмотра территории движение поездов было восстановлено. Это стало причиной примерно пятиминутной задержки. К счастью, задымления или возгорания в метро не было", - отметил Б.Мамедов.