Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днем чая, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ближайшее десятилетие производство и потребление чая будет расти, главным образом, за счет спроса в развивающихся странах. Такие прогнозы эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) связывают с популярностью чая в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, увеличением доходов населения, а также появлением новых разновидностей этого традиционного напитка: от черного и зеленого до травяного и фруктового.

В целом ожидается, что в следующие десять лет производство черного чая в глобальном масштабе будет увеличиваться на 2,2 процента ежегодно, зеленого - на 7,5 процента. Сегодня самым крупным экспортером чая является Кения, но ее догоняет Китай.

Эксперты ФАО напоминают, что чай полезен для здоровья: он имеет противовоспалительное действие, содержит антиоксиданты и помогает сбросить лишний вес.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции подчеркнула, что чай является основным источником средств к существованию для миллионов бедных семей в ряде наименее развитых стран.