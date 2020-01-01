https://news.day.az/society/1190627.html Первым ребенком, родившимся в 2020 году в Азербайджане, стала девочка
Первым ребенком, родившимся в 2020 году в Азербайджане, стала девочка
В Азербайджане в 2020 году первый ребенок появился на свет в родильном доме №4 в 00:48.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в электронной системе Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, в новогоднюю ночь жительница села Газигумлаг Уджарского района Гараева Рашида родила девочку.
Младенец весит 2,7 кг, а ее рост составляет 50 см
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