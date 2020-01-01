В Азербайджане в 2020 году первый ребенок появился на свет в родильном доме №4 в 00:48.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в электронной системе Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в новогоднюю ночь жительница села Газигумлаг Уджарского района Гараева Рашида родила девочку.

Младенец весит 2,7 кг, а ее рост составляет 50 см