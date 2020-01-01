В праздничную ночь в городе был предпринят ряд мер по контролю за ростом пассажирского и транспортного потока.

Для обеспечения своевременного и эффективного осуществления запланированных мероприятий в Центре Интеллектуального Управления Транспортом был создан штаб.

Как сообщили Day.Az из Бакинского Транспортного Агенства, планирование движения в вечернее время на центральных улицах изменилось из-за увеличения интенсивности движения. Светофоры на улицах и проспектах, несущих главную транспортную нагрузку, были включены "зеленой волной"

Совместно с дорожной полицией были приняты меры для обеспечения свободного проезда автобусов по положенным маршрутам.

После завершения фейерверка на Приморском Национальном парке, для обеспечения перевозки граждан в различных направлениях Бакинским Транспортным Агентством к станциям метро были привлечены доплнительные автобусы по соответствующим маршрутам и мобильные группы для контроля пассажироперевозок.

Также для обеспечения удобного перемещения пешеходов и пассажиров были приняты меры по предотвращению незаконных парковок и по борьбе с захватом легковыми автомобилями автобусных остановок. В результате автобусам был обеспечен удобный въезд и выезд на остановки.

Отметим, что БНА продолжит работу в специальном режиме в праздничные дни.