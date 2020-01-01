https://news.day.az/society/1190656.html В Баку 8 человек стали жертвами пиротехники
В Баку 8 человек стали жертвами пиротехники
Министерство здравоохранения опубликовало информацию о травмах, полученных от взрывных пакетов во время праздников.
Как сообщили Day.Az из министерства, с 31 декабря по 1 января 13 человек получили травмы от пиротехники и обратились за неотложной медицинской помощью. Из них восемь были госпитализированы, пятерым была оказаны помощь на месте.
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