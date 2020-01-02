После продолжавшихся несколько дней умеренных погодных условий с вечера 2 января по 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 15-18 м/с, временами усилится до 20-23 м/с.

Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

С 4 по 5 января временами ожидаются дожди. Температура упадет на 3-5 градусов. В регионах Азербайджана с 2 января по 5 января ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, в горных местах возможен снег. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 3-6 градусов.