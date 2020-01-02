Снежная погода затруднила движение транспорта из северных районов страны в столицу Баку, сообщает в четверг Trend.

Автомобили застряли на дорогах из Гусарского и Губинского районов в направлении Баку. В настоящее время на дороге в столицу наблюдается плотность автомобилей.

В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили Trend, что тяжелая техника задействована для очищения дорог от снега, дороги посыпаются песком.

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