https://news.day.az/society/1190833.html Въезд в Баку затруднен - из-за сильного снегопада
Въезд в Баку затруднен - из-за сильного снегопада
Снежная погода затруднила движение транспорта из северных районов страны в столицу Баку, сообщает в четверг Trend.
Автомобили застряли на дорогах из Гусарского и Губинского районов в направлении Баку. В настоящее время на дороге в столицу наблюдается плотность автомобилей.
В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили Trend, что тяжелая техника задействована для очищения дорог от снега, дороги посыпаются песком.
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