В Наримановском районе Баку столкнулись 4 автомобиля.

Как передает АПА, авария произошла на проспекте Зии Буниятова.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Volkswagen, Nissan и двух Mercedes пострадали два пассажира.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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