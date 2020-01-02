https://news.day.az/society/1190843.html В Баку столкнулись сразу 5 машин, есть раненые - ФОТО
В Баку столкнулись сразу 5 машин, есть раненые - ФОТО
В Наримановском районе Баку столкнулись 4 автомобиля.
Как передает АПА, авария произошла на проспекте Зии Буниятова.
По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Volkswagen, Nissan и двух Mercedes пострадали два пассажира.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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